Российские ПВО сбили неизвестный беспилотник у базы Хмеймим в Сирии

В Сирии неподалеку от авиабазы Хмеймим российским военным удалось сбить неопознанный беспилотник. Отмечается, что летающий объект был замечен поздним вечером 21 мая.

Как стало известно СМИ, в позднее время суток в понедельник, 21 мая, боевой неопознанный беспилотник совершил попытку проникнуть на территорию авиабазы Хмеймим в Сирии. Его удалось заметить российским военным и сбить при помощи ПВО.

Известно, что в результате уничтожения воздушного объекта никто не пострадал, материального ущерба авиабазе также не было нанесено. В настоящий момент остается неизвестным, кому принадлежал сбитый беспилотник.

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась около базы Хмеймим 24 апреля. Тогда два неизвестных беспилотника попытались проникнуть на территорию, однако российские ПВО с успехом расправились с боевыми летательными аппаратами.