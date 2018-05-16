На Крымском мосту установлен новый рекорд трафика

За воскресенье, 20 мая, по мосту через Керченский пролив проехало более 23,1 тысячи машин, что почти на 2 тысячи превышает показатель 16 мая, когда на мосту движение было открыто впервые. Всего, за 5 суток с момента запуска движения, по мосту успели поехать уже порядка 90 тысяч транспортных средств.

Как сообщают представители инфоцентра «Крымский мост», показатели трафика моста продолжают расти. За вчерашний день воскресенья уже зафиксировали новый рекорд количества машин, которые ехали через новый объект. По данным, за 20 мая по мосту в обе стороны в общей сложности проехали больше 23,1 тысячи машин. За субботу, 19 мая, мост пересекли около 20 тысяч машин.

Показатели за воскресенье стали новым рекордом для трафика по мосту. За этот день трафик превысил итоги первого дня, когда движение по мосту было запущено впервые. Если 16 мая трафик составил порядка 21 тысячи машин, то за 20 мая этот показатель вырос на 2 тысячи.

Отмечается, что ситуация на мосту спокойная. Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме, наиболее частым нарушением ПДД является остановка машин на мосту, чаще всего их делают ради фотографий и съемок дороги. С водителями ведутся профилактические беседы, в которых рассказывается об ответственности за создание помех для движения по мосту.