У первой леди США будет другая первая леди: Дженнифер Энистон сыграет президента-лесбиянку

Компания Netflix планирует выпустить в свет политический комедийный сериал «Первые леди», сценарий к которому написала замужняя пара Тиг Нотаро и Стефании Аллин. Главной задумкой по сюжету стало показать, что на самом деле за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина. Главные роли в новом сериале достались бывшей возлюбленной Брэда Питта Дженнифер Энистон и одной из сценаристов Тиг Нотаро.

В сюжете сериала рассказывается история о политике. Дженнифер Энистон сыграет роль женщины, которая имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Она примет участие в выборах и ее кандидатура наберет наибольшее количество голосов. В итоге персонаж американской актрисы станет первым президентом- женщиной в Соединенных Штатах Америки, которая любит женщин и по своей природе является лесбиянкой. А Тиг Нотаро сыграет роль ее жены, первой леди страны.

Актриса из Голливуда Дженнифер Энистон прославилась благодаря телесериалу «Друзья», который в наше время все еще показывают на экранах телевизоров разных уголков мира. В сериале Энистон досталась роль Рейчел, которая часто крутит романы с разными мужчинами, в то время как в нее влюблен брат ее лучшей подруги Росс.