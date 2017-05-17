Компания Amazon решила посвятить первый сезон «Властелина колец» жизни короля Арагорна

Известно, что компания Amazon решила поработать над созданием сериала «Властелин колец» по мотивам серии книг известного английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Недавно стал известен сюжет первого сезона. Как оказалось, роль главного персонажа в сериале досталась не Фродо, как в знаменитой франшизе.

В основу сюжета вошла история о жизни короля Арагорна. В основном сценаристы решили сконцентрироваться на периоде, когда Арагорн был еще ребенком. Официально сотрудники компании Amazon еще не подтвердили эту информацию.

Немного раньше в сети появилась информация о том, что сериал «Властелин колец» планируют продлить минимум на 5 сезонов. Компания Amazon планирует потратить на съемки сериала около $1 миллиарда. При создании сериала также будут задействованы некоторые кадры из фильмов, снятых режиссером Питером Джексоном. Кстати, в его экранизации романов роль короля Арагорна сыграл актер Вигго Мортенсен.