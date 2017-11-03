В работе Viber и WhatsApp снова случились сбои

О сбоях и жалобах сообщает сервис downdetector.com, который осуществляет отслеживание работы интернет-ресурсов. На сбои в работе Viber уже пожаловались из ряда городов России, помимо этого, неполадки отметили пользователи из других стран, сложности с функционированием заметили и юзеры сервиса WhatsApp.

Как сообщается, сервисы Viber и WhatsApp снова испытывают перебои в работе. О проблемах в работе приложений сообщают не только жители России, но и пользователи из многих других стран мира.

По данным, сервис Viber перестал работать примерно в 14:00 по времени Москвы. С WhatsApp аналогичная ситуация случилась часом позже. Чаще всего с проблемами сталкиваются российские клиенты сервисов, среди которых юзеры из Москвы, Тюмени, Перми и Самары.

В мире сбои в работе сервисов заметили жители таких стран, как Сербия, Великобритания, Украина, Италия и другие. 71% пользователей жалуется, что не может подключиться к мессенджерам, а 28% не могут отправлять сообщения. Причины сбоя пока не известны.