Нетаньяху показал «куриный танец» с победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай

На видео, которое уже опубликовано в официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, победительница «Евровидения – 2018» Нетта Барзилай учит политика танцевать «куриный танец». Певица активно танцует и гримасничает, а премьер старается за ней повторять.

В Twitter-аккаунте Беньямина Нетаньяху появился пост, который тот озаглавил фразой о том, как ему было приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме. По словам премье-министра Израиля все они ее «любят». Он также заявил, что певица принесла Израилю много гордости. К своему посту Нетаньяху прикрепил ролик, на котором он вместе с Неттой Барзилай исполняет «танец курочки».

На видео показано, как певица показывает свои «коронные» движения, имитирующие курицу. Помимо этого, мимика Нетты Барзилая весьма насыщенная, победительница «Евровидения» активно улыбается и гримасничает. Сам премьер пытается повторять движения певицы, что получилось довольно «забавно» и «нелепо», отмечают пользователи.