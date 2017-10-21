Портал Vulture опубликовал топ-10 драматических фильмов о зомби

В десятку лучших вошли фильмы с 2012 по 2018 год. В своем выборе критики опирались именно на драматическую составляющую, а экшн поставили на второй план. Таким образом специалисты решили отсеять картины, в которых минимум сюжетной истории и максимум экшна.

В список вошел фильм «Тепло наших тел» от режиссера Джонатана Ливайна. Этот фильм вышел в 2013 году. В сюжете рассказывается о двух влюбленных: девушке и парнем, которого заразили зомби-вирусом. Также среди вошедших в топ есть фильм «Вопль». В нем присутствует доля мистики и хоррора. Картина была снята южнокорейскими режиссерами и вышла в свет в 2016 году. Сразу после нее идет фильм «Зараженная», который также называют «Мэгги». Он был снят режиссером Генри Хобсоном, сценарий к фильму написал Джон Скотт, а одну из главных ролей сыграл Арнольд Шварценеггер. Фильм повествует историю о мужчине, дочь которого заражена, но он пытается вылечить ее дома, отказавшись помещать ее в изолятор к другим зомби. Картина вышла в свет в 2014 году.

Кроме этого в топ-10 также вошли фильмы «Оно приходит ночью» с Райли Кио в главной роди, «Третья волна зомби», в котором главная роль досталась Эллен Пейдж, «Новая эра Z», «Тут одна», «Голодные Z» и закрыл рейтинг фильм «От этого песок становится красным», который вышел в 2016 году.