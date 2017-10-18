Киркоров начал матерится в прямом эфире во время интервью на шведском телеканале

Сегодня известный певец и продюсер Филипп Киркоров давал интервью на шведском телеканале. Однако поведение короля российской эстрады чуть не сорвало эфир. Ведущим пришлось заменить нецензурные слова певца на фразу о непереводимой игре слов. Об этом рассказал Telegram-канал Super.ru.

В начале интервью все было прекрасно. Филипп Бедросович пребывал в хорошем настроении и рассказывал о том, что очень любит «Евровидение». Этот песенный конкурс в какой-то мере напоминает ему гей-парад, где никто не осудить тебя за твою ориентацию. Однако настроение Киркорова резко сменилось, когда он услышал шум из соседней комнаты. Шуршание его настолько вывело из себя, что он пошел туда и выругался матом прямо во время прямого эфира.

Подобное поведение короля российской эстрады уже замечалось ранее. В 2004 году он обматерил журналистку Ирину Ароян прямо во время конференции, что проводилась в городе Ростов-на-Дону. В 2010 году у певца произошел скандал с Мариной Яблоковой, которая работает режиссером «Первого канала». Тогда он возмутился из-за того, что прожектор светил ему прямо в глаза. Когда девушка выразила свою просьбу о том, чтобы он прекратил ее оскорблять, Киркоров ударил ее по лицу. В 2011 году за Киркоровым также наблюдалась подобная ситуация из-за фонограммы и декораций. В КЗ «Юбилейный» в Ялте Филипп Бедросович не сдержался и на репетиции начал материться.