"Око за око": Казаков, избивавших людей на митинге 5 мая, так же избили нагайками в наказание

СМИ стало известно о том, какое наказание понесли казаки, которые бросились избивать людей нагайками на митинге, прошедшем в Москве 5 мая. Представитель казачьей организации "Первая сотня" Василий Ящиков заявил, что их также избили нагайками братья-казаки.

Как рассказал Ящиков, сразу же после происшествия на митинге 5 мая, казаки объявили общий сход и начали разбираться во всех обстоятельствах случившегося. Они выясняли, как так могло произойти и почему до такого довели. По словам главы казаков, тогда на митинге нашлись и провокаторы, но все же это не повод "махать" нагайками и избивать участников акции. Он отметил, что провинившиеся казаки получили по заслугам, чтобы они больше не совершали подобного, их также избили нагайками.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Тверской суд Москвы принял решение о наказании казака Евгения Федорченко после митинга 5 мая. Суд приговорил Федорченко к штрафу в размере одной тысячи рублей, он был оштрафован за мелкое хулиганство, к которому отнесли нецензурную брань.