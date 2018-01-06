Ветеран "Азова" объяснил, почему отказался пожимать руку Порошенко

Ветеран полка "Азов" Олег Толмачев рассказал в беседе с журналистами, почему он пренебрег рукой украинского лидера и не стал ее пожимать. Он отметил, что ему не понравилось весьма "скучное" выступление президента, присутствие которого на Invictus Games он назвал "позорным".

Как известно, данный инцидент произошел 14 мая, на церемонии вручения премий победителям Invictus Games. Толмачев свое такое поведение объяснил тем, что его не зацепило "скучное" выступление президента, в котором он нахваливал себя и говорил, что будет создано Министерство помощи ветеранам и участникам боевых действия. По его словам, Порошенко обязан был сделать это гораздо раньше, ведь война длится уже 4 года и за это время ничего не изменилось.

Кроме того, Толмачев считает, что украинский лидер намеренно затягивает войну, а если бы он этого не делал, погибли бы гораздо меньше людей, как в Украине, так и в Донбассе. Ветеран "Азова" отметил, что само по себе присутствие президента на Invictus Games считает "позорным", именно поэтому он и не захотел пожимать ему руку.