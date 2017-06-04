Житель Смоленка заснял на камеру "атаку" НЛО на город
Житель Смоленска смог заснять на видео неопознанный летающий объект ярко белого цвета. Видеосъемку мужчина вел из окна собственного дома, потому видео получилось весьма некачественным.
В одном из пабликов Смоленска в социальной сети мужчина опубликовал видео с весьма "броским" заголовком о том, что НЛО начали атаковать город. На кадрах видео можно заметить странный объект ярко белого цвета, который завис в небе.
Многие пользователи соцсети удивились качеству видео и поинтересовались, на какой смартфон мужчина снимал НЛО. Они также заметили, что если съемка производилась через закрытое окно, то ролик вполне может оказаться фейком, так как автор мог принять отблеск лампы в окне за летающую тарелку пришельцев.
Так как "инопланетный корабль" неподвижно висел в воздухе, многие пользователи предположили, что это просто дефект камеры или оконного стекла, но вовсе не НЛО.