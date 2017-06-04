Житель Смоленка заснял на камеру "атаку" НЛО на город

Сегодня, 07:30 \\ Мозаика

Житель Смоленска смог заснять на видео неопознанный летающий объект ярко белого цвета. Видеосъемку мужчина вел из окна собственного дома, потому видео получилось весьма некачественным.

 В одном из пабликов Смоленска в социальной сети мужчина опубликовал видео с весьма "броским" заголовком о том, что НЛО начали атаковать город. На кадрах видео можно заметить странный объект ярко белого цвета, который завис в небе.

Многие пользователи соцсети удивились качеству видео и поинтересовались, на какой смартфон мужчина снимал НЛО. Они также заметили, что если съемка производилась через закрытое окно, то ролик вполне может оказаться фейком, так как автор мог принять отблеск лампы в окне за летающую тарелку пришельцев.

Так как "инопланетный корабль" неподвижно висел в воздухе, многие пользователи предположили, что это просто дефект камеры или оконного стекла, но вовсе не НЛО.

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Автор - Наталья Черная
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