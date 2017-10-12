В Сети появилось видео, которое демонстрирует все этапы строительства Крымского моста. Отмечается, что в общей сложности большая стройка заняла 27 месяцев.

На канале Крымского моста на видеохостинге YouTube появился видеоролик, который наглядно демонстрирует все этапы строительства. На кадрах показано все, начиная с 2015 года, когда над Керченским проливом была пустота. За более чем два года над Керченским проливом появился самый длинный в Европе мост, который соединяет Керченский полуостров с Таманским.

Стоит отметить, что во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин лично решил открыть Крымский мост. В среду, 16 мая, по нему уже смогут беспрепятственно передвигаться транспортные средства. Церемония открытия моста состоялась буквально полчаса назад, в 14:00 по московскому времени.