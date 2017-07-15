Сеть покорило видео с «самой вежливой кошкой»

В Сети появился ролик, который стал стремительно набирать популярность, на видео показана «самая вежливая кошка». Пользователи не смогли не отметить находчивость кошки, которая сумела привлечь внимание своих хозяев, чтобы попасть внутрь дома.

Ролик появился на Facebook, пользователь под именем Дэн Ричардсон из Великобритании проезжал мимо одного из домов. Его внимание привлекла кошка и тот решил включить режим записи видео. Оказалось, что животное хотело попасть внутрь дома, но дверь была заперта.

Находчивая кошка стала тянуться к дверному молоточку, затем лапкой его шатала, чтобы хозяева услышали стук. Кошке удалось оповестить хозяев о своем приходе способом, который используют люди – животное раскачивало дверную ручку-молоточек и стучало в дверь.

Видео собрало на Facebook много просмотров, затем оно попало на YouTube. Пользователи пишут, что им было бы интересно узнать, попала ли кошка домой и часто ли она стучит в дверь к хозяевам. Многие назвали животное «самой вежливой кошкой», отметив ее находчивость и сообразительность.