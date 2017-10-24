"Перекур": В Воронеже мужчину взбесила курящая за рулем водитель автобуса

Жителя Воронежа возмутила женщина-водитель автобуса, которая курила прямо за рулем. Когда он сделал ей замечание, она заявила, что имеет полное право курить в салоне, так как еще не отъехала от остановки.

В социальной сети житель Воронежа пожаловался на то, что в воскресенье, 13 мая, ждал автобус на остановке у Сити-парка "Град" и когда он подъехал, был весьма шокирован. За рулем общественного транспорта оказалась женщина, которая курила прямо в салоне и даже не попыталась выйти на улицу. Воронежец сделал ей замечание, в ответ на что получил хамский ответ. Водитель заявила, что пока находится на остановке, имеет полное право курить в салоне, однако как только автобус тронется, она выбросит сигарету в окно.

Мужчина попытался сфотографировать маршрутчицу-курягу, однако она отвернулась и выставила сигарету в окно. Взбешенный пассажир заявил, что таких водителей надо отправлять подметать дворы, а не повышать им зарплату. Он отметил, что как только автобус поехал, женщина выбросила сигарету, однако вонь в салоне осталась.

Мужчина заявил, что полученные кадры должны увидеть ее работодатели и наказать за подобное поведение.

Стоит отметить, что многие пользователи вовсе не согласились с мнением воронежца. Они посоветовали ему сначала самому отработать сутки за рулем, а затем уже жаловаться на бедную женщину, у которой даже нет времени на перекур.