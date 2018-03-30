СМИ: Юлии Скрипаль начали менять личность и перекрасили волосы

Стало известно о том, что дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии начали менять личность. На странице в соцсети от ее имени появилось фото белой пряди волос, где девушка сообщила, что теперь у нее такие волосы.

Как известно, в соцсети имеется страница, которая заведена от имени Юлии Скрипаль, однако кто ее заполняет, сама девушка или другие люди остается неизвестным. Буквально недавно дочь Скрипаля написала, что ей начали менять личность, однако кто именно это делает она не сообщила. Девушка опубликовала фото белой пряди волос и отметила, что теперь у нее такой цвет.

Известно, что сейчас Юлия Скрипаль находится в США, на ее странице сообщается, что пребывание в Америке ее не очень радует. Судя по кадру, фото было сделано в больничной палате, так как на Юлии надета специальная пижама, да и цвет стен говорит о ее пребывании в больнице.

Напомним, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным химическим веществом в британском Солсбери. Британия подозревает, что данное вещество является "Новичком", разработанным в России, однако Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Известно, что Юлия Скрипаль уже пришла в себя, проведя в коме слишком много времени, однако она не может нормально связаться со своими родственниками.