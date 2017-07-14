Король российской эстрады рассказал, чем нужно обладать артисту, чтобы победить на "Евровидении"
Король российской эстрады Филипп Киркоров решил поведать своим фанатам, какими качествами должен обладать артист, чтобы хорошо выступить на Международном конкурсе «Евровидение», чтобы пройти в финал. Как оказалось, для этого нужно всего лишь обладать уникальностью и выделяться на фоне других.
По мнению Киркорова, главным критерием в «Евровидении» является уникальность. Артисты, которые собираются одержать победу на песенном конкурсе должны чем-то привлечь зрителя, чтобы он их запомнил. Именно поэтому нужно выделиться из толпы и показать себя.
Народный артист России очень часто оказывает поддержку конкурсантам известного шоу. В свое время его поддержку получили Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Колдун и многие другие. Сейчас же он работает продюсером у музыкальной группы DoReDos, которая представляет на «Евровидении» Молдавию. Группа уже прошла отбор в полуфинале и теперь постарается одержать победу в финале.
Известно, что сам Киркоров недавно заявил, что он никогда больше не поучаствует в этом шоу, так как «Евровидение» приносит очень много волнения и сейчас там больше ценятся молодые исполнители.