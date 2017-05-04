«Рекорд Победы»: в Вологде в честь 9 мая жители отжались более 27 тысяч раз

9 мая, в День Победы, жители Вологды присоединились к всероссийской спортивной акции «Рекорд Победы». В этом году в акции приняли участие более 200 человек, среди которых четверть составили школьники, жителям Вологды удалось отжаться 27 700 раз.

В акции «Рекорд Победы» предполагается, что все участники в общей сложности должны сделать 26 663 отжимания. Число отжиманий не случайно, именно столько дней прошло с 9 мая 1945 года. Участникам акции предлагалось посвятить по одному отжиманию на 1 мирный день. В Вологде жители не стали игнорировать акцию.

В этом году на площадь Революции, где проходил «Рекорд Победы», пришли более 200 человек. Примечательно, что к акции решили присоединиться не только спортсмены, почти четверть от всех участников составили школьники.

Участникам акции удалось не только выполнить нужное количество отжиманий, жители Вологды отжались 27 700 раз. Второклассник, который присоединился к отжиманиям, рассказал, что он и его товарищи решили попробовать свои силы в акции. Им это показалось несложным, так как ребята ходят на тренировки по хоккею и занимаются спортом. В Вологде акцию курировала организация «Дыхание улиц», которая пригласила на мероприятие представителей многих городских организаций.