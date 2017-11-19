Путин не позволил своей охране толкать ветерана и лично пригласил его идти рядом с ним

В Москве во время праздничного парада в честь Дня Победы один из сотрудников охраны президента России Владимира Путина жестко оттолкнул ветерана, не давая ему пройти к главе государства. Путин тут же быстро подошел к ветерану и лично пригласил его пройтись рядом с ним до Александровского сада.

Как стало известно, в Москве на параде произошел довольно неприятный инцидент, который спровоцировал один из охранников Путина. Отмечается, что сотрудник ФСО начал отталкивать ветерана, который захотел подойти к президенту, и уводить его в сторону от главы государства. Это заметил Владимир Владимирович, он тут же бросился к обиженному ветерану, извинился и пригласил его пройти рядом с ним к Александровскому саду, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В настоящий момент остается неизвестным, что грозит сотруднику ФСО, который допустил жестокое обращение по отношению к ветерану Великой Отечественной войны.