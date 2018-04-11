Столичные школьники в субботу посетят консультации по успешной сдаче ЕГЭ

На базе столичных школ пятого мая пройдет ряд открытых лекций, консультаций, тренингов и мастер-классов. Все эти мероприятия организуются в рамках проекта «Субботы московского школьника» и направлены на информирование старшеклассников о правилах успешной сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает агентство «Национальные интересы».

По словам Александра Тверского (начуправления по координации воспитательной работы и профилактики правонарушений), в рамках грядущих мероприятий психолог расскажет старшеклассникам о правильной моральной подготовке к экзамену. Также их ознакомят с правилами подачи апелляции и дадут попрактиковаться в заполнении экзаменационных бланков. Желающим зарегистрироваться для участия в мероприятии предлагается посетить сайт «Школа большого города».

Лидер столичного Депобразования Исаак Калина напомнил, что в последние несколько лет в главном городе РФ велась серьезная работа по повышению конкурентоспособности учащихся. Благодаря этому теперь 250 баллов по ЕГЭ набирает порядка 7600 школьников, а ведь в 2009 году их было всего 1500 человек.







