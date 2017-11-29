Элизабет Олсен выразила свое недовольство костюмом Алой Ведьмы в "Мстителях"

Недавно в мировой прокат вышел фильм «Мстители: Война Бесконечности», который побил рекорд по продажам дисков и показам в кинотеатрах. Зрители до сих пор пребывают в восторге от премьеры фильма о супергероях, однако Элизабет Олсен, которая исполнила роль Алой Ведьмы в уже нашумевшем фильме, пожаловалась на то, что ее персонаж выглядит не соответствующе к ее требованиям.

По словам актрисы, ее корсет получился слишком вульгарным и она не раз просила костюмеров сделать ей более подходящий наряд, который бы хоть на немного больше смог прикрыть ее грудь.

Элизабет Олсен выразила свое мнение о том, что такой откровенный наряд не подходит для супергероя, которого она играет в фильме.

Актриса не имеет ничего против корсетов, однако он слишком низко и ее грудь при этом находится у всех на виду, поэтому она даже предлагала свои версии костюмерам.