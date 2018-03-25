Музыканты из Кемерово написали песню в честь жертв пожара "Зимней вишни"

Музыканты из Кемерово создали и исполнили песню "Диши" в честь земляков, погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". 3 мая они опубликовали клип на YouTube.

Ролик появился на видеохостинге на 40-й день после трагических событий. "Зимняя вишня" загорелась 25 марта. Как недавно сообщили в Следственном комитете, по официальным данным в результате скончались 60 человек. Большая часть из них были детьми.

Максим Зиняков, создатель текста и музыки для композиции "Дыши" отметил, что в здании у него погиб один знакомый. Ещё двум удалось выбраться живыми. Эмоции от произошедшего подтолкнули его написать музыкальное произведение, чтобы почтить память жертв. В этом Максиму Зинякову помогли многие участники коллективов и сольные певцы.









В четверг исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев объявил СМИ, что с 15 мая здание "Зимней вишни" начнут сносить. Этот процесс намерены полностью оплатить владельцы объекта. За оставшиеся две недели власти намерены устранить некоторые технические помехи. Кроме сгоревшего ТРК, снесены будут также баня и котельная, расположенные поблизости. Жители Кемерово могут проголосовать и решить обустроить на освободившейся территории сквер или парк.