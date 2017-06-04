В Самарской области зафиксировано природное явление, напоминающее НЛО

Житель Самарской области сфотографировал и снял на видео природное явление, которое по своему виду напоминает неизвестный летающий объект, или как его все привыкли называть НЛО.

В Самарской области очень часто в последнее время погода сильно меняется. Из-за одного из таких переменчивых погодных явлений житель Самары решил, что луч солнца, пробившийся сквозь тучи, напоминает ему НЛО. Поэтому он снял происходящее на видео. Произошло это на Московском шоссе. Странным ему показалось то, что луч менял свое направление и на одном из кадров будто был направлен на один из многоэтажных домов Самары.

Однако подобные явления в Самаре не редкость. Недавно жители Самары засняли на видео летательный аппарат, который застыл над Волгой и наблюдал за людьми.