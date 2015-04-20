«Мстители» обогнали «Лигу справедливости» в мировом прокате за 6 дней

Издание The Wrap сообщило о том, что за 6 дней мирового проката третья часть фильма «Мстители» смогла обойти по количеству собранных на прокате денег конкурирующего фильма «Лига справедливости».

Для того, чтобы заработать больше $657 миллионов в мировом прокате (именно столько на данный момент собрал проект «Лига справедливости») компании Marvel и премьере фильма «Мстители: война бесконечности» потребовалось всего 6 дней. За это время на мировом прокате фильм заработал даже больше. На данный момент сумма составляет $725 миллионов. Это с учетом того, что на китайском и российском рынке фильм еще не успел выйти в свет. По мнению экспертов, фильм может достичь рекордной отметки и всего за 10 дней собрать более $1 миллиарда.

Стало известно, что в следующем году в мае увидит свет уже четвертая часть «Мстителей» от Marvel. Пока что у нее нет названия, но она снята на такие же стереоскопические камеры IMAX как и третья часть.