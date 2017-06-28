«ВКонтакте» появился аккаунт царской семьи с заметками из дневников Николая II

30 апреля, в честь 100-летия со дня прибытия Николая II в Екатеринбург, Екатеринбургская епархия завела в социальной сети «ВКонтакте» профиль царской семьи. В аккаунте публикуются заметки из дневников императора и его семьи.

Страница «Царская-Семья.рф» уже собрала больше 500 подписчиков, популярность аккаунта растет, многие посты уже стали собирать лайки и просмотры. На странице профиля царской семьи представители Екатеринбургской епархии публикуют различные записи из дневников Николая II и заметки других членов его семьи.

Помимо заметок из дневников, на странице Николая II также публикуются различные видео, на которых показаны фрагменты из истории. Например, 1 мая появился ролик о достижениях России в эпоху Николая II, в нем рассказывается об электрификации.

Первая запись в аккаунте датирована 30-м апреля, что является символичным, так как именно в этот день исполнилось 100 лет со дня приезда Николая II в Екатеринбург. Екатеринбургская епархия намеревается показывать фрагменты из дневников царской семьи, где рассказывается о последних днях жизни Николая II. Помимо этого, на странице представлена познавательная инфографика. Пользователи уже оценили такую страницу и стали делать репосты записей на свои аккаунты, развивая тем самым и себя, и своих друзей по Сети.