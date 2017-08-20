Компанию «ЛСР-Недвижимость-М» собственники элитного жилья обвиняют в некачественном строительстве

Малоэтажный комплекс Новое Нахабино, расположенный в деревне Черная Истринского района Подмосковья, заявлен как жилье «европейского класса». Как сообщает издание «Государственные Вести», возводила его компания «ЛСР-Недвижимость-М», она известна в Москве как застройщик ЖК бизнес-класса «Дом на Давыдковской», клубного квартала «Грюнвальд», ЖК бизнес-класса «Зиларт» в 5 км от центра столицы и Кремля.

Однако жители подмосковных новостроек комфорт-класса обвиняют «ЛСР-Недвижимость-М» в некачественном строительстве их домов. Вскоре после новоселья жильцы улиц Московская и Европейская обнаружили, что талые и дождевые воды заливают дома, грунтовые воды скапливаются в подвале. В результате стены покрываются плесенью, фундамент идет трещинами, что еще больше усугубляет ситуацию. Акты проверки подтвердили, что эти проблемы возникли из-за недоделок застройщика: АО «ЛСР-Недвижимость-М» некачественно сделало гидроизоляцию. Согласно закону, застройщик обязан устранить недоделки в течение гарантийного срока – пяти лет с момента сдачи жилья, и устранить последствия этих недоделок. С результатами строительно-технической экспертизы владельцы недвижимости обратились в суд, который осенью 2017 года вынес решение: жильцы правы, застройщик обязан все недочеты устранить. То есть должным образом провести гидроизоляцию, ликвидировать воду в подвале, избавить от сыра и плесени и провести ремонтные работы. Однако все эти годы «ЛСР Недвижимость-М» не реагирует на обращения жильцов, а решение суда пытается оспорить, подав апелляционную жалобу. Тем временем вода продолжает разрушать дома, добираясь до монолитных конструкций, как отмечает строительно-техническая экспертиза, это может угрожать безопасности жителей.



