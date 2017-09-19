В Японии откроется тематический парк Хаяо Миядзаки

Попасть в миры великого Хаяо Миядзаки теперь станет возможным не только в снах. Студия Ghibli рассказала о том, что в 2022 году они планируют завершить строительство тематического парка по сюжетам аниме известного во всем мире японского аниматора Хаяо Миядзаки.

Парк будет расположен недалеко от Нагои, в Нагакуте на территории мемориального парка. Как сообщают разработчики, в парке будет очень много аттракционов по мотивам популярных аниме, а так же будет присутствовать много тематических площадок и много кирпичных башен в европейском стиле, которые зрители часто видели в шедеврах Миядзаки.

В сети уже опубликованы первые концепт-арты по данному проекту. На картинках представлены эскизы аттракционов, которые были созданы по мотивам таких популярных аниме как «Служба доставки Кики», «Ходячий замок Хаула» и «Мой сосед Тоторо». К примеру, гигантский паук посреди деревни из «Принцессы Мононоке», карусель с чашками из аниме «Служба доставки Кики», а также мансарда Ходячего замка и магазинчик с названием «Котобус».

По мнению фанатов не хватает только ресторанчика «Съешь, сколько сможешь» и настоящего Котобуса, который мог бы возить посетителей по всей территории парка.

Специальная зона будет выделена и для самой студии Ghibli, там будет открыт кинозал, где можно будет посмотреть шедевры анимационного творчества Миядзаки, а также в студии будут проводить выставки экспонатов и сделают специальные площадки для игр.

Хаяо Миядзаки создал много аниме, которые стали известными во всем мире. За аниме «Унесенные призраками» великий аниматор получил «Оскар» в 2003 году. Это был первый японский фильм, который получил эту награду за лучшую анимацию.