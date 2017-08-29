Люди ради дешевой пиццы устроили давку в центре Волгограда

Пиццерия "Додо" в Волгограде запустила акцию, согласно которой только в воскресенье, 22 апреля, можно приобрести вкусную пиццу всего по 100 рублей. Количество акционной пиццы ограничено, в связи с чем около заведения стали собираться толпы людей, желающих получить свою дешевую пиццу.

Как сообщается, днем в Волгограде около пиццерии "Додо" выстроилась огромная очередь из желающих отведать пиццу всего за 100 рублей. Организаторы акции сообщают, что всего продается около 7000 пицц, из которых успели приобрести уже более 3000. Люди готовы длительное время стоять в очереди ради дешевой пиццы, так как в Волгограде средняя цена данного блюда составляет от 500 рублей. Многие стоят на улице уже более 1,5 часа, в связи с чем возникают конфликты и давки. В толпе можно заметить молодежь, пенсионеров и мам с колясками.

Отмечается, что один парень приобрел сразу около 50 пицц, в связи с чем над ним принялись подшучивать, говоря, что он их заморозит и будет перепродавать, ибо съесть такое количество за один раз даже большой компанией невозможно. Организаторы акции сообщают, что будут продавать пиццу до полуночи, после этого заведение закроется.