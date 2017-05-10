20 апреля умер диджей Avicii

Диджей и продюсер Тим Берглинг, который больше известен всем под своим сценическим псевдонимом Avicii сегодня умер. Об этом заявил его представитель.

Тим Берглинг умер в Маскате, столице Омана. Произошло это сегодня, 20 апреля 2018 года. На данный момент причина его смерти неизвестна. Диджею было всего 28 лет. Семья мужчины просто поражена известием. Это очень затруднительное время для родственников, поэтому они не хотят делать никаких последовательных заявлений.

Avicii вошел в топ-10 наиболее высокооплачиваемых диджеев мира в 2013 году по версии журнала Forbes. На то время его годовой доход составлял около 20 миллионов долларов.

На момент написания этой новости клип на песню диджея Wake Me Up на Youtube посмотрели около полутора миллиарда раз.

Авичи работал в жанрах EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус. За свою музыкальную карьеру музыкант выпустил 4 полноформатных альбома.