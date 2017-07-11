Джо Джемпси назвал концовку "Игры Престолов" неожиданной для всех

Актер, сыгравший бастарда короля Роберта в «Игре Престолов» поведал фанатам сериала о том, что концовка сериала покажется зрителям полнейшей неожиданностью.

В 2019 году выйдет в свет 8 сезон сериала «Игра Престолов», который станет заключительным. Джо Джемпси, который сыграл Джендри, бастарда Роберта Баратеона, полагается, сыграет не последнюю роль в финале сериала. Актер уверяет, что хоть фанаты и придумали множество версий концовки, для большинства она окажется совершенно неожиданной.

После этого заявления поклонники сериала, скорее всего, находятся в недоумении, потому что не знают чего ожидать от финала этого сверхпопулярного сериала.

Недавно Лиам Каннингэм, который играет Давоса Сиворта тоже сделал заявление по поводу финала сериала. Актер говорил о том, что «Игра престолов» завершиться одновременно грустно и светло.

Конкретных фактов о том, что же на самом деле ждет зрителей в последнем сезоне никто не называет. Все держится в строжайшем секрете для поддержания интриги.