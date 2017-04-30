Студентка из Чувашии Юлия Полячихина завоевала титул "Мисс Россия-2018"

В Подмосковье закончился финал конкурса красоты "Мисс Россия-2018", где победительницей стала 18-летняя студентка из Чувашии. Отмечается, что после победы на конкурсе Юлия Полячихина стала обладательницей короны, трех миллионов рублей, машины и возможности представлять Россию на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Как стало известно, накануне в Подмосковье завершился финал конкурса красоты "Мисс Россия-2018". Жюри конкурса присудило победу молодой студентке из Чувашии Юлии Полячихиной, которая увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном. В качестве подарка красавице вручили корону из белого золота с драгоценными камнями, три миллиона рублей, а также машину. Помимо всего этого, Полячихиной предоставилась возможность принять участие в таких конкурсах, как "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" и попробовать заработать для России первое место.

После конкурса Юлия Полячихина побеседовала с журналистами и рассказала им о том, что еще будучи маленькой девочкой, она очень любила надевать пластмассовую корону и позировать перед зеркалом, представляя себя первой красавицей и России. Девушка отметила, что она и не могла представить того, что уже через несколько лет ее пластмассовую корону сменит корона победительницы конкурса красоты "Мисс Россия-2018", стоимостью один миллион долларов.

Полячихина также рассказала о том, что в школе училась очень хорошо и окончила ее с золотой медалью, а затем поступила в ЧГУ им. Ульянова и начала готовиться к конкурсу красоты. Она проводила довольно много времени в спортзале и выкладывалась на все 100%, тщательно следила за своей фигурой и питанием, а также за кожей, что отчасти и помогло ей завоевать титул первой красавицы России.