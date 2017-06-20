В Кемеровской области с автобусов стерли пожелание Тулеева для жителей

В Кузбассе начали стирать с автобусов добрые слова для жителей от экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Отмечается, что за короткий период времени после снятия с должности губернатора в связи с трагедией в Кемерово, в области убрали все упоминания о Тулееве.

Как сообщают региональные СМИ, еще в воскресенье по городу курсировали автобусы с пожеланиями счастья и благополучия от бывшего губернатора Амана Тулеева, а уже сегодня, 3 апреля, все напоминания о нем стерты. Речь идет о транспорте, который Кемеровская область получила по губернаторской программе.

Журналисты шокированы тем, что Тулеев около 20 лет провел на посту губернатора и сразу же после его отставки люди забыли о том, что хорошего он сделал для области и вычеркнули из своей жизни.

Стоит отметить, что во вторник, 3 апреля, экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил вакантный мандат депутата Совета народных депутатов Кузбасса. Отмечается, что процедура передачи мандата происходила по закону.