Жители Коми в день выборов заметили в небе загадочный НЛО

В день выборов, 18 марта, жители Коми наблюдали в небе довольно странное НЛО. По словам очевидцев, корабль пришельцев то появлялся, то исчезал, а то и вовсе разбрасывал вокруг себя красные огоньки.

В социальных сетях встревоженные жители Коми начали публиковать видео, говоря о том, что им удалось засвидетельствовать существование НЛО. Неопознанный летающий объект завис над Республикой и постоянно пропадал в небе, а затем вновь появлялся. В какой-то момент корабль пришельцев начал разбрасывать вокруг себя красные огоньки, которые смутили многих местных жителей. Они стали интересоваться в соцсетях, что за загадочный объект пролетел в Коми, а также выражали надежду, что красные огоньки не были катапультированными на Землю пришельцами.

Многие всерьез отнеслись к данным видео и сообщили, что это на самом деле пришельцы, прилетели следить за ходом выборов. Другие же начали шутить на эту тему и предположили, что это и есть то самое новое оружие, о котором говорил Владимир Путин. Нашлись и те пользователи, которые заявили, что в небе просто летят китайские фонарики или кто-то балуется ракетницей. Уфологи пока никак не прокомментировали появившееся видео.