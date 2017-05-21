В Алтайском крае местные жители увидели в небе следы НЛО

4 марта жители Барнаула и Новоалтайска увидели в небе загадочные следы, похожие на след от НЛО. Странные полосы в небе заинтересовали жителей, снимками загадочного явления они поделились в Сети.

Как стало известно, вечер 4 марта для житель Алтайского края запомнился странным явлением, которое они наблюдали в небе. Над Новоалтайском и Барнаулом в небе появились странные облака, которые сильно напоминали следы от пришельцев.

Странная форма объектов и весь вид на небо навел жителей на мысль о том, что над ними пролетали корабли пришельцев, которые и оставили такие следы. Многие предположили, что такие облака появились из-за того, что инопланетяне на своих «тарелках» посещали Землю и наблюдали за жителями планеты.

Однако, домыслы пользователей были развеяны экспертами. Они сообщили, что пугающие жителей следы пришельцев на самом деле являются облаками, называемыми слоисто-кучерявыми или «полосатыми». Появление таких облаков чаще всего говорит о том, что в данной местности ожидается похолодание. Эксперты заявили, что все версии о НЛО не имеют отношения к реальности, а «колонна» из облаков не должна вызывать паники.