Мужчина с двумя пенисами рассказал о своем сексуальном удовлетворении

Издание The Sun рассказало о мужчине, который имеет два полноценных и функционирующих пениса. Обладатель двух половых членов поделился своей историей, но пожелал остаться анонимным.

По словам мужчины, которого природа наделила двумя пенисами, его сексуальная жизнь никак не страдает от такой особенности. Оба его половых члена работают нормально, каждый из пенисов наделен возможностью эрегировать.

Как утверждает мужчина, он может получить оргазм от мастурбации, используя для этого любой из своих двух пенисов. Наибольшее наслаждение он испытывает при сексе с женщинами. Женщины, которые узнают, что у мужчины есть два члена, реагируют на данный факт вполне адекватно. Большинство из тех, кому обладатель рассказывает о своей аномалии, особой реакции не проявляют. Однако, мужчины, когда узнают о том, что есть люди, обладающие двумя полноценными пенисами, приходят в замешательство.

Также мужчина рассказал, что из-за его аномалии он часто получает предложения сняться в порно. Из-за личных соображений и моральных устоев тот отказывается сниматься в фильмах для взрослых, но из-за двух своих пенисов он не комплексует.