Сбербанк поделился самыми популярным подарками женщин к 23 февраля

Сбербанк поделился информацией о том, какие подарки российские женщины чаще всего дарят избранникам на 23 февраля. Об этом в пятницу написала пресс-служба организации.

По сведениям экспертов, накануне Дня защитника отечества расходы россиянок увеличиваются на 45%. Основные траты приходятся на женщин возрастом 18-25, 30-35 и 50-55 лет. Как выяснилось, наиболее популярными подарками в этот праздник стали ювелирные изделия, предметы одежды, часы, а также различные предметы для увлечений, игр и туризма.

В рамках исследования сотрудники Сбербанка также выянили, что значительная часть мужчин предпочитает развлекаться в кино, боулинге или бильярдных. А вот реже всего защитники тратят свои средства на медицину и уход за собственным внешним видом. На эти услуги в среднем уходит 2%-3% от всех расходов, что составляет порядка 5 тысяч рублей за год на одного россиянина.

Специалисты также выяснили ситуацию с зароботными платами среди мужчин. Их доходы стремительнее всего увеличиваются в период от 25 до 35 лет. При этом наиболее высокую зарплату получают работники в возрасте 40-45 лет. В этой группе среднероссийские ежемесячные доходы достигают 38 тысяч рублей.