Неприличный символ секса или просто «сердечко»: что значит знак Дня всех Влюбленных

14 февраля во всем мире отмечается праздник всех влюбленных, в этот день пары дарят друг-другу «сердечки» и валентинки, даже не подозревая, что может на самом деле значить «эмблема» любви. Так, «сердечко» могло произойти от знака оргий и бога вина Диониса или же из писем язычников, прославляющим красоту женских ягодиц.

О том, что на самом деле значит «сердечко» - задумывались многие. Ученые и историки выдвинули несколько возможных версий о происхождении символа, которым сейчас все влюбленные демонстрируют свои чувства.

Как оказалось, знак «сердечка» может происходить еще из Древней Греции. Там подобными символами украшали изображения бога Диониса и амфор с вином. По своей форме наиболее приближенным к форме сердца является лист плюща, которым нередко наделяли венки, изображенные на голове бога. К тому же, в те времена «сердечком» или изображением листа плюща помечали бордели. Не зря, бог Дионис ассоциируется с оргиями и развратом.

Также «сердечко» может иметь не совсем романтичную историю происхождения. У язычников основной частью тела женщин, привлекающих мужчин, считались ягодицы. В своих любовных письмах те нередко рисовали символы, похожие на современные «сердечки», схематически изображая при этом соблазнительные изгибы дам.

Помимо этого, некоторые ученые считают, что «сердечком» древние люди изображали мужские половые органы. По мнению историков, изгибы и заостренность символа явно демонстрирует эрегированный половой член, что также может считать, пусть и сомнительным, но комплиментом.