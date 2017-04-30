Незрячий путешественник из Екатеринбурга издает книгу о своих приключениях

Незрячий путешественник из Екатеринбурга Владимир Васкевич написал книгу о своих приключениях и намерен издать её в 2018 году. Такое объявление появилось на его странице в соцсети.

В тексте анонса Владимир Васкевич сообщает, что в работе содержится много переживаний, эмоций и бессонных ночей. Он подчеркивает, что книга является масштабнейшим проектом всей его жизни.

"Путешествие без границ" - автобиографическая история 24-летнего автора, в которой он описывает свою судьбу. Начинается сюжет с лет, проведенных на больничной койке, и потерей зрения. Позже Владимир Васкевич описывает свой опыт перемещения автостопом, фридайвинга и участия в регатах парусников. Он поделится с читателями, как путешествовать, невзирая на проблемы физического или психологического характера, и как преодолевать трудности, появляющиеся в процессе.

Для публикации Владимиру Васкевичу необходимо пройти ещё несколько этапов: оформление, разработка дизайна, демонстрация корректору и редактору, верстка, а также отправка в печать. Сейчас он ищет спонсоров, которые смогут выделить средства на первый тираж.