В Ставрополе нашли первые распустившиеся подснежники

Жители Ставрополя на днях нашли первые подснежники, распустившиеся в этом году. Свою находку они запечатлели на видео и разместили в социальных сетях.

Невзирая на ещё не весеннюю погоду, на одной из улиц города появились цветы, которые традиционно символизируют наступление весны. В комментариях многие пользователи поделились удивлением, которое спровоцировало подобное природное явление. Более сведущие соотечественники отметили, что нет ничего сверхъестественного в цветении подснежников в начале февраля. Ведь снег уже сошел, а температура воздуха в городской среде уже долгое время сохраняется выше нулевой отметки. К примеру, в субботу термометры показывали до +10 градусов.

Комментаторы вспомнили, что в Ставропольском крае растения нередко демонстрируют активность, несвойственную временам года. В ноябре уже было замечено несколько подснежников, в октябре распустилась сирень, а в декабре - одуванчики.