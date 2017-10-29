В Великобритании детская задачка о собаках поставила родителей в тупик. Об интересном случае рассказало местное издание.

Мать 7-летней девочки решила помочь своей дочери решить домашнее задание, однако не смогла это сделать самостоятельно и обратилась за помощью к своим подругам и пользователям социальной сети Facebook.

По условию детской задачки дано 49 собак, которых зарегистрировали в качестве участников выставки. При этом маленьких собачек зарегистрировали на 36 больше, чем более крупных питомцев. Вопрос: сколько маленьких собак всего зарегистрировали? Некоторые женщины склонялись к ответу 13, но он оказался неверным, поскольку необходимо было составить уравнение с двумя неизвестными.

Учитель пояснил, что х – это количество искомых собачек, а число больших собак будет равно «х минус 36». В итоге получается довольно сложное для первого класса уравнение х+(х-36)=49. Ответом этого уравнения стало число 42,5. Почему количество маленьких собак оказалось нецелым, в школе пояснить затруднились.