Крым планирует передать детский лагерь Ингушетии

Соглашение о передаче лагеря от Крыма Ингушетии планируется подписать на инвестиционном форуме в «Сочи-2018».

Согласно документу, детский лагерь «Пионер» будет передан Ингушетии в безвозмездное пользование. Лагерь расположен вблизи Евпатории, на берегу Черного моря. На время сезона в лагере помещается порядка 4 тысяч деток. Прошлогодняя встреча главы Ингушетии и главы Крыма привела к договоренностям о сотрудничестве и обсуждению вопросов передачи лагеря при условии, что дети Ингушетии смогут приезжать в крымский лагерь. На данный момент рассматривается вопрос о летнем отдыхе в лагере, т.к все расходы по ремонту лягут на сторону Ингушетии. На данный момент, порядка 50 детских лагерей являются действующими на территории Ингушетии, немалая часть которых размещена в Крыму.