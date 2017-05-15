Мурманск посетит мамонтенок Дима

Уникальный экспонат мамонтенок Дима посетит Мурманский музей к новому году в 2018 году.

Водитель бульдозера Дмитрий Логачев во время работы на предположительном золотоносном месте в Магадане в июне 1977 года в устье реки Киргилях обнаружил идеально сохранившееся тело замерзшего семимесячного мамонтенка. После приезда ученых из Москвы было выяснено, что незадолго до гибели мамонт поранил ногу, упал в яму с водой и грязью и после неудачных попыток выбраться, замерз и утонул.

Сенсацией мирового масштаба была признана такая уникальная находка. Назвали мамонтенка Димой в честь водителя, который его нашел. Он путешествует по России и другим странам. Также планируется его приезд в Мурманск в этом году. Сотрудники Мурманского краеведческого музея уверены, что Дима привлечет к себе море внимания и огромную бурю впечатлений посетителей. Сейчас экспонат находится на хранении в Зоологическом музее Российской академии наук.