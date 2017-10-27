"Зеленый щит" в Черкесске будет увеличен

Активисты Общероссийского народного фронта подняли вопрос о лесопарковых границах пояса Черкесска.

30 января Общественная палата Карачаево-Черкесии рассмотрела предложенные экспертами ОНФ вопросы о проблемах экологического положения, увеличении лесопарковой территории и посадки "зеленого щита" вокруг Черкесска. Ходатайство активистами было направлено еще несколько месяцев назад и они предложили организацию переговоров со специалистами.

С начала прошлого года ОНФ занимались определением размера границ зеленых насаждений вокруг территории города. Выяснилось, что они составляют, на данный момент, около 500 га, но их количество нужно преумножить. Приблизительно необходимо 643 га для расширения "зеленого щита". По нормативам, общая площадь зеленых защищающих границ, обязана занимать не менее 1100 га. Это необходимое мероприятие для Черкесска, так как город страдает от бурь и ветров в Армавирском коридоре.

По словам участников переговоров, эта проблема требует особого внимания, потому что на территории, где должны быть насаждения, построены частные участки. Проект был одобрен всеми организациями.

Законопроект будет принят на ближайшем съезде парламента.