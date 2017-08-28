Автобусы для инвалидов-колясочников планируют закупить в Белгородском регионе

Предложение о закупке транспорта было выдвинуто местным жителем Белгорода Юрием Карапузовым - руководитель Белгородской региональной общественной организации инвалидов- колясочников «Мы вместе». Финансовую сторону он обсудил с представителями власти в Белгородской области.

В рамках проекта «Доступный город» инвалиды на бесплатной основе перевозятся по городу на специальных автобусах, а обычные люди за деньги. В планах запуск трех автобусов, которые оборудованы подъемниками для забора людей на инвалидных колясках с остановок. Автобусы оборудуют специальными сидениями-трансформерами, которые будут экономить место и создавать удобство для всех пассажиров. Такой транспорт планируется запустить по всем маршрутам. По подсчетам, на реализацию проекта следует выделить порядка 8,1 млн рублей. Свой проект Карапузов показал в министерстве труда, ему присвоили статус пилотный и финансово не поддержали, так как такая проблема касается малые города России.

Проект имеет и вторую часть. Согласно ей следует закупить четыре легковых автомобиля для доставки людей от места к месту по звонку. Финансирование второй части будет браться частично с первого проекта, а часть с городской администрации.