Аэропорт «Платов» свяжут скоростным поездом с Ростовом в 2035 году

Аэропорт «Платов» свяжут скоростным поездом с Ростовом-на-Дону в 2035 году. Такие планы озвучил глава региона со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

Новый международный аэропорт «Платов», который намерен в ближайшем будущем принимать пассажиров со всего мира, сможет обрести железнодорожное сообщение с региональным центром.

Согласно озвученной стратегии транспортного развития Ростовской области, есть планы у федеральных властей строить высокоскоростную магистраль от Москвы до Сочи. ВСМ будет проходить не только через Донскую столицу и ряд крупных населенных пунктов области, но и через аэропорт «Платов». Железная дорога нового поколения может появиться не ранее 2035 года.

По замыслу разработчиков, скоростные поезда смогут доставлять пассажиров из Ростова-на-Дону в российскую столицу за рекордно короткие сроки. Есть вероятность, что составы будут ходить со скоростями более 300 километров в час.