Собянин заявил о возможном повышении цен на платную парковку в Москве
Самое интересное - на нашем канале в Telegram
Цены на платные парковки в Москве в скором времени возрастут. Об этом сегодня в радиоэфире сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Для того, чтобы несколько «разгрузить» платные парковки в Москве городской администрацией было принято решение о повышении тарифов. Только посредством таких мер, как подчеркнул столичный градоначальник Сергей Собянин, удастся практически на 80% освободить парковочные площадки.
Кроме того, Собянин упомянул о дальнейших планах создания новых платных парковок, в частности, в районе Бульварного и Садового кольца.
На данный момент цена на парковочное место в Москве может достигать 200 рублей. Какие тарифы в будущем будут ждать жителей и гостей столицы пока не сообщается.