Собянин заявил о возможном повышении цен на платную парковку в Москве

Цены на платные парковки в Москве в скором времени возрастут. Об этом сегодня в радиоэфире сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Для того, чтобы несколько «разгрузить» платные парковки в Москве городской администрацией было принято решение о повышении тарифов. Только посредством таких мер, как подчеркнул столичный градоначальник Сергей Собянин, удастся практически на 80% освободить парковочные площадки.

Кроме того, Собянин упомянул о дальнейших планах создания новых платных парковок, в частности, в районе Бульварного и Садового кольца.

На данный момент цена на парковочное место в Москве может достигать 200 рублей. Какие тарифы в будущем будут ждать жителей и гостей столицы пока не сообщается.