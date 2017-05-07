Гендиректор «Пятницы!» назвал имена новых ведущих шоу «Орел и Решка»

Гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия в своем Instagram-аккаунте назвал имена новых ведущих шоу «Орел и Решка». Так, Регину Тодоренко в морском сезоне проекта заменит блогер Маша Гамаюн, а «Орел и Решка. Россия» будет вести Ольга Антипова из Абакана.

Как указал Николай Картозия, стать ведущей проекта могла любая девушка, кастинг длился в течении месяца. Его лично проводил гендиректор канала, а для участия девушкам было нужно отправить минутное видео с кратким рассказом о себе.

В итоге, на проекте «Орел и Решка. Морской сезон» ведущей будет известная в Instagram девушка-блогер Мария Гамаюн. Она уже успела собрать в своем аккаунте почти пол миллиона подписчиков. Ее шуточные видео часто привлекают много внимания.

Проект «Орел и Решка. Россия» будет вести девушка из Абакана Ольга Антипова. Картозия поздравил девушек с успешным прохождением кастинга, но отметил, что еще важно получить зрительскую любовь.

Помимо новых ведущих кастинг принес телеканалу ряд новых лиц и имен. Картозия определил одну из девушек ведущей нового шоу, имена трех девушек он внес в базу канала. Теперь зрители ждут новых серий с новыми ведущими. Прошлая ведущая, Регина Тодоренко, покинула проект в 2017 году, чем сильно огорчила зрителей.