Панды стали вегетарианцами и почувствовали горечь

Ученые выяснили, что в после того, как панды отказались от мясной пищи и стали вегетарианцами, они стали различать вкус и чувствовать горечь. К таким выводам специалисты пришли в ходе изучений групп генов TAS2R.

В Китае специалисты обнаружили, после чего панды стали распознавать горечь в еде. Такую возможность пандам дал эволюционный скачек и перерождение гена TAS2R. Который ученые считают "геном горечи".

Отмечается, что ученые брали во внимание различные виды животных,но самыми интересными оказались конкретно панды. Так хищный подвид имеет в геноме от 10 до 14 TAS2R, а травоядный – 16. Благодаря такому способу ученым удалось подтвердить факт мутации вкусового рецептора панд и и их усовершенствовании до сегодняшнего дня. Однако вкус к горькому у животных немного слабее, чем у других травоядных которые имеют более длительную историю. Ранее стало известно,что панды не приспособлены к перевариванию бамбука.