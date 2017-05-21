Канадский аноним забросал студентов секс-игрушками и лампочками с Amazon

Учащихся в университете Реджайна в Канаде, неизвестный добродетель буквально засыпал необычными подарками с Amazon. Он присылает студентам разного рода секс-игрушки, лампочки, наушники.

В анонимных бандеролях учащиеся получают лампочки, чехлы, провода, зарядные устройства, секс–игрушки и аптечки. Логическому объяснению со стороны администрации, данное явление не подлежит, так как они сами разводят в недоумении руками. На данный момент, они выбрали позицию наблюдателей, ведь интересно, чем это все закончится. Как признаются студенты Реджайна, такого рода подарочки, получают учащиеся и других ВУЗов Канады.

Amazon со своей стороны, направил все усилия на выяснение личности анонима, но попытки найти его, не увенчались успехом, так как оплата происходила с анонимных подарочных карт.

Первый случай необычной посылки зафиксирован в ноябре, но этому не придали значение, а вот когда началось массовое поступление аноним-бандеролей, вот тогда встал вопрос кто это делает и зачем. Общая стоимость посылок приравнивается к тысячи долларов. Присылаемые предметы, кроме предметов интимного характера, студенты отдадут на благотворительность.