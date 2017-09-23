"Зарядье" и "Лужники" представлены на престижную премию MIPIM Awards 2018

Как сообщают СМИ, целых два объекта Москвы были представлены в качестве претендентов на авторитетную премию в области строительства и архитектуры MIPIM Awards 2018. На своей странице в соцсети этим поделился мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщил градоначальник, новый парк "Зарядье" был номинирован на премию MIPIM Awards 2018 в качестве лучшего проекта регенерации городской среды. Кроме того, стадион "Лужники" может быть представлен к награде в качестве самого лучшего реконструированного объекта. Помимо этого глава Москвы рассказал, что победителей премии MIPIM Awards 2018 могут назвать уже в марте.

Торжественная церемония пройдет в период с 13 по 16 марта в Каннах, Франция. Стоит отметить, что награду MIPIM Awards 2018 начали вручать еще в 1991 году. Ее получают за самые успешные и значимые проекты недвижимости.