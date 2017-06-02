Пользователи соцсетей взбешены сложностью японской аркады-головоломки Trap Adventure 2, в которой практически каждый шаг грозит смертью. Свои эмоции они выражают на страницах Twitter.

В двухмерной видеоигре геймерам предстоит провести персонажа по подземельям, начиненным ловушками. Сложность представляют различные шипы, падающие объекты и другие неприятные сюрпризы, которые возникают в самый неожиданный момент.

Комментаторы считают, что игра - это воплощение дьявольского зла. Многие испытывают неподдельную ярость во время одного лишь просмотра летс-плеев. Отдельные люди предполагают, что при попытке пройти Trap Adventure 2 самостоятельно они обязательно что-то разобьют в порыве ярости. Например, собственный смартфон.